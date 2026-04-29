連休明け初日の出勤は、多くの人にとって面倒でつらいものだろう。しかし、連休中の過ごし方を変えることで、このつらさを軽くできるかもしれないという。その具体的な方法を、認知行動療法を専門とする臨床心理士の中島美鈴さん（中島心理相談所代表）に教えてもらった。なぜ、連休明けはツラいのか連休明けの仕事や学校は、多くの人が「行きたくないな〜」と感じるはずです。ゴールデンウィークや年末年始のような大型連休明けな