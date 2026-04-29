鳩山由紀夫元首相が２８日、香港大学ガバナンス・政策学院のイベントに出席し、名誉教授の称号を授与され、「世界秩序の変動下における中日関係の展望」をテーマに基調講演を行った。香港メディア・香港０１が２９日、報じた。講演の冒頭で鳩山氏は、米中緊張の激化やロシア・ウクライナ戦争の発生を背景に、西側では「権威主義国家が民主的国際秩序に挑戦している」という見方が広がっていると指摘。しかし、こうした単純な二