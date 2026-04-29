昨年のM−1グランプリを制したお笑いコンビ「たくろう」の赤木裕（34）が28日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（後11・15）に出演。先月の給与額を明かす場面があった。今回は「勝手に大調査M-1ファイナリストってどんな人?」と題して放送され、昨年のM-1王者「たくろう」、2位「ドンデコルテ」、3位「エバース」、6位「豪快キャプテン」、7位「カナメストーン」の5組が集結した。同番組のスタッフが赤木の人間性