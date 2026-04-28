4月28日に都内で、引退会見を開くミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した三浦璃来（24）、木原龍一（31）組。今後についてはプロ転向を明言している。2月26日に所属先の木下グループの本社で行われた報告会では、ミラノ・コルティナ五輪で優勝したことで、4つの主要国際大会を全て制するゴールデンスラムを成し遂げたことを受けて、それぞれに報奨金2000万円が贈られていた。その際、報奨金の使