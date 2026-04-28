〈「とにかく女にモテた」「肉体関係を持った相手まで殺害」5人を手にかけた“戦後最悪の連続殺人犯”の正体（昭和38年の事件）〉から続く甘いマスクで女性をだまし、関係を持った相手さえ手にかけた連続殺人犯・西口彰。全国を逃げ回った“戦後最悪の男”は、なぜ逃亡の果てに捕まったのか――その鍵を握っていたのは、わずか10歳の少女の違和感だった。【写真】この記事の写真を見る（2枚）男の最後を、鉄人社の新刊『高度経