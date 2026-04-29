女優の広瀬すず(27)が28日、自身のインスタグラムを更新し、夏先取りの姿を公開した。 【写真】さりげなく着こなせるのはさすが！ルイ・ヴィトンのTシャツ姿を披露 「やっぱりラフが好き。」とコメントし、掲載したのはデニムパンツにTシャツという姿。「もうすこーしあったかくなれえー。暑いのは嫌だけどね。」とちょっぴりわがままに希望した。 着用していたのは胸ポケットの刺繍がモノグラム柄になったル