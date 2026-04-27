各テレビ局では4月から番組の“リニューアル”が進んでいる。中でも朝8時台の番組で顕著だ。果たして、それらのリニューアルは上手くいっているのか？【全2回（前編／後編）の前編】＊＊＊【写真を見る】落ち着きがなく、ギラギラして…評判の悪い「あさイチ」新セット4月16日放送のTBSの情報番組「THE TIME,」（5:20〜8:00）で、総合司会の安住紳一郎アナが視聴者に向け異例の呼びかけを行い、それが話題となっている。