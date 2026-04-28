猫の不思議に思える行動の意図は何か。リビングでお客と話をしたり、複数人を招いて宴会したりすると、猫がくることがある。このとき、猫は「ネコ集会」に参加する感覚だという。話題の達人倶楽部の『ゴロゴロ喉を鳴らすからって、喜んでいると思うなよ!? ネコの本音のホンネがわかる本』（青春出版社）より、紹介する――。写真＝iStock.com／Huseyin Akdag※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Huseyin Akdag■片づけをはじ