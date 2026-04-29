「ハダカゾウクラゲ これがゾウでもクラゲでもなく巻貝という事実。」【写真】透明な体の中に、銀色の「内臓核」が見えます海の神秘をかいま見るようなふしぎな海の生きものの写真が「X」で注目を集めました。頭部らしきものの先端はゾウの鼻のように長くのびていて、小さな瞳が愛らしく、また細長い筒状の身体は透けていてまるでクラゲのようですが、実は「巻貝」だというのだから驚きです。「可愛い。ポケモンにおなり。」「な