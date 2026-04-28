「あの2人、怪しくない？」という一言が、一瞬で職場の空気を変えることも――。ガールズちゃんねるに4月中旬、「社内不倫を疑う時」というトピックが立ち、職場の生々しい実態が次々と明かされた。トピ主は、同僚が上司との不倫を疑われている状況に立ち会い、「非常にやりづらい」と困惑している。「皆が社内不倫を疑うのはどんな時か」という問いに対し、寄せられた回答はあまりにも具体的で、思わず身の回りをチェックしたくな