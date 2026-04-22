今回は、義母の言葉で育児丸投げ夫が完全沈黙したエピソードを紹介します。夏休みでも育児も家事も一切してくれない夫…「夏休みの間、幼稚園児の双子たちの世話をするのが大変でした。3食作らなきゃいけないし、暑すぎて外出もあまりできず……。でも夫は仕事が休みの日でも、育児はおろか、家事もまったくしません。夫に子どもたちをどこかに連れていくよう頼むと、『休みの日ぐらいゆっくりさせろ』と言ってきますし。さらに夫