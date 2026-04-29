三井住友信託銀行は4月28日、住宅ローンについてのアンケート調査の結果を発表した。調査は2026年1月、全国の18〜69歳(関連業種(金融、調査、マスコミ、広告)従事者を除く)5,958名を対象にインターネットで行われた。○ペアローン利用は20年で約2倍に住宅ローンの借入について、この20年での大きな変化の1つがペアローンの拡大だ。2021年〜2025年の借入れではペアローンの利用割合は22.0%となり、20年前と比べて約2倍になった。現