©GEKKOJP高輪ゲートウェイ駅直結の新名所「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」において「MANGALOGUE（『マンガローグ）：火の鳥」」が本日から開幕する。昨日行われた公開ゲネプロに、声優およびナビゲートを務めるマンガローガーと呼ばれる豪華キャスト陣が顔を揃えた。「マンガローグ：火の鳥」は、手塚治虫原作「火の鳥」のマンガに描かれた絵や言葉を起点に、観客全体で読み進めながらその世界に没入していくとい