ダンス＆ボーカルグループ「BUDDiiS（バディーズ）」が28日、公式サイトを更新。「BUDDiiS vol.11 Hall Tour − FLORiiA −」の兵庫公演でチケットが誤って販売されていたことが判明し、謝罪した。「BUDDiiS vol.11 Hall Tour − FLORiiA − 兵庫公演に関する お詫びとお知らせ」とし「このたび、BUDDiiS vol.11 Hall Tour − FLORiiA − 兵庫公演におきまして、本来「立見」として販売すべきチケットを誤って「指定席」として