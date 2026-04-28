4月28日、お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀が、体調不良により、当面、休養に入ることを発表した。所属事務所のサイトでは、「バナナマン日村勇紀についてのお知らせ」のタイトルで、《この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします》との報告が。《今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当