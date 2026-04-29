４月２９日の園田６Ｒ・Ｃ２二４歳以上（ダート１２３０メートル＝８頭立て）で珍しい事象が起きた。勝った２番人気のスマルト（牡６歳、兵庫・柏原誠路厩舎、父ダノンレジェンド）から８着のヘルミオーネまでが、馬番で８→７→６→５→４→３→２→１ときれいに並んだ。人気順は２、１、４、３、５、６、８、７で、勝ったスマルト（田野豊三騎手）の単勝は７３０円。３連単は２７７０円と比較的、固めの決着となった。ちなみ