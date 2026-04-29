事実上の封鎖状態にあるホルムズ海峡を、日本関連の原油タンカーが通過しました。アメリカとイランの戦闘開始後、日本関連の原油タンカーがペルシャ湾を脱出したのは初めてとみられます。船舶の位置情報を提供する「マリントラフィック」によりますと、パナマ船籍の大型タンカー「IDEMITSU MARU」が28日、ホルムズ海峡を通過したことがわかりました。ロイター通信はこのタンカーは出光興産の子会社が運航し、原油約200万バレルを積