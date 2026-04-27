「オーナー商法」として社会問題化し、出資法違反で逮捕者も出した（株）ケフィア事業振興会（TSRコード:298080745）の破産手続きが終結に近づいている。被害者（債権者）は約3万人に達し、負債1,000億円超の大型倒産となった破産事件は、関連会社や役員を含め破産が30件を超えた。破産管財人の資料によると、ケフィア事業振興会の配当率は約1.1％で、金額は11億円を超える配当になる見込みだ。ケフィア事業振興会は、柿など