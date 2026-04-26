米カリフォルニア出身の男性がアフリカで動物狩猟ツアー中にゾウに襲われ死亡した。ガーディアンやデイリーメールなどの報道によると、カリフォルニアでブドウ農場と金融会社を運営しているアーニー・ドシオさん（75）はアフリカ中部ガボンでキイロダイカーを狩猟していたところでこうした事故に遭った。ドシオさんは4万ドル（約600万円）を払ってガボンに向かった。17日にジャングルで獲物を探していたところ、子連れのゾウ5頭と