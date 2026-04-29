イスラエル軍（IDF）が28日（現地時間）、イランの支援を受けて建設されたヒズボラの大規模なトンネルを爆破したと明らかにした。タイムズ・オブ・イスラエルによると、IDFはこの日の声明で、レバノン南部カンタラで10年ほどかけて建設されたトンネル2カ所を発見して破壊したと明らかにした。トンネル爆破には450トンの爆発物が使用された。2カ所のトンネルは互いに近いが、つながってはいない。長さは合わせて約2キロという。これ