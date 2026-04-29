米連邦通信委員会（FCC）のロゴ（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米国で放送や通信業界を監督する連邦通信委員会（FCC）は28日、ウォルト・ディズニーの傘下にあるABCテレビの放送免許更新手続きを前倒しすると発表した。コメディアンのジミー・キンメル氏がトーク番組で、トランプ大統領の妻メラニアさんをからかったことにトランプ氏夫妻が不快感を示して降板を求めており、圧力を強める狙いとみられる。FCCは、ABCや関