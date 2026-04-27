春、新生活の期待に胸を膨らませる一方で、新社会人や学生が密かに抱える悩みが「トイレ」の問題。新しい環境、慣れない会議、厳しい研修…。「席を立ちたい」と言い出せずに尿意や便意を我慢し続けることは、一時的な不快感に留まらない。クリニックフォアの内科医・渥美義大先生に、我慢が体に及ぼす影響を聞いた。【動画】急いで出せばいいんじゃね？ナイトスクープ“瞬間”排泄法■尿意や便意、我慢し続けることで感覚が麻痺