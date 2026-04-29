HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第10話にて、スタジオのLE SSERAFIM・KAZUHAとSAKURAが、壮絶な練習環境を告白した。【映像】SAKURAとKAZUHAの美しい腹筋あらわ！過酷なトレーニング（実際の映像）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェ