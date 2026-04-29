《賛否両論な服》4月27日、自身のInstagramでこう綴ったのはモデルの梨花（52）。表紙を務めたファッション誌『otona MUSE（オトナミューズ）』の公式Instagramに公開され話題となっていた大胆な衣装を、あらためて自身のアカウントでも投稿した。梨花がアップしたのは、ファッションブランド「ジルサンダー」のワンピースをまとった一枚だ。上半身が大きく円形に切り抜かれ、胸元のインナーがのぞく、いわゆる“まる出し”のデザ