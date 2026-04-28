4月中旬の夜、都内の高級賃貸マンションの前に白い高級外国車が止まる。黒いキャップをかぶり、白Tシャツに黒のカーディガンというカジュアルな服装で運転席から出てきたのは、俳優の杉本哲太（60）だった。その直後に助手席から出てきたのは、背中がざっくりと大胆に開いた黒のドレス風ワンピースを着用した女性。女性は慣れた様子で車のトランクから荷物を取り出し、それから2人は仲むつまじい様子でマンションのロビーのほうへ