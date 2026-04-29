アイドルグループKing & Princeの永瀬廉（27）が4月25日に自身のインスタグラムを更新。親友の結婚式に参加したプライベートショットを公開した。ファンからは親友の門出を祝福するコメントが多く見られたが、物議を醸しているのが永瀬の参列時の服装だ。通常、日本では弔事に黒ネクタイを着用することが多い。海外では結婚式での黒ネクタイが当たり前の国もあるが、日本は慶事には白ネクタイが一般的とされる。今回、永瀬が