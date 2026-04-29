桜の花びらのイラストでラッピングした列車＝28日、ウクライナ首都キーウ（共同）【キーウ共同】国営ウクライナ鉄道は28日、桜の花びらのイラストでラッピングした列車の運行を開始した。日本の国際協力機構（JICA）と在ウクライナ日本大使館の協力で実現した。首都キーウと桜祭りの開催地で知られる西部ウジゴロドを結ぶ路線を走る。運行開始前にキーウ中央駅で式典が開かれた。国営鉄道のペルツォフスキー総裁は、ロシアが20