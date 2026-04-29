日経平均株価が最高値を更新するなか、日本の不動産市場に投機資金が流れ込んでいます。とくに東京の都心5区（港区・千代田区・中央区・新宿区・渋谷区）の価格高騰は凄まじく、千代田区が「転売規制」の要請に踏み切るなど異常事態となっています。本記事では、柳澤寿志子氏の著書『富裕層を魅了する 東京一等地不動産』（星野書房）より一部を抜粋・編集し、平均年収では都心に住めなくなる東京不動産の最新事情を解説します。銀