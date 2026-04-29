3月17日に東京・八王子市のコンビニで約300円のサンドイッチ1個を万引きし、窃盗容疑で現行犯逮捕された坂口杏里（35）。ほどなくして釈放された後、4月8日に不起訴処分とされた。騒動は沈静化しつつあるが、語っていた“将来の夢”とはかけ離れた生活を送っているようで――。「杏里さんは釈放後に出演したYouTuberのインタビュー動画で、万引きをした動機などを語っていました。留置場にいる間は将来について真剣に考えたそうで