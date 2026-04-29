2026年3月のPixel Dropアップデート配信後、一部のPixelユーザーの間でブートループ（再起動を無限に繰り返す状態）が発生していました。このトラブルについて、Googleがようやく具体的な修正テストの段階に入ったと報じられています。 ↑（画像提供／Triyansh Gill／Unsplash） このブートループ問題は4月初めにも伝えられており、Pixel 6シリーズから最新のPixel 10シリーズまで、複数世代の端末に影響が出ているとされて