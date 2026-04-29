「ない、ない、私の親指がない！」バレエ教室の講師・木村里美さん（仮名・当時24歳）が、元レッスン生の男に右手の親指を付け根から切断された。11時間に及ぶ手術で接合には成功したものの、自分の意思で指を曲げることはできなくなった。幼少期から20年以上打ち込んできたバレエと、全国大会で最優秀賞を取るほどの腕前を誇ったピアノ――その両方が、一瞬にして奪われた。平成28年、東京で起きた事件のダイジェストをお届