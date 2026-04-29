エジプトの紅海沿岸に位置するフルガダのリゾートホテルに滞在していたドイツ人観光客がヘビにかまれて死亡した/Khaled Desouki/AFP/Getty Images（CNN）ドイツ人観光客（57）が家族と休暇で訪れていたエジプトでヘビにかまれて死亡したことがわかった。当局が発表した。ドイツの警察によると、男性は今月上旬、家族とヘビ使いのショーを観覧していたところ、ヘビにかまれた。正確な日付は公表されていない。バイエルン州警察の27