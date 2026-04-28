東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ）を運営するオリエンタルランドが２８日発表した２０２６年３月期連結決算は、売上高が前期比３・７％増の７０４５億円と過去最高となった。最終利益は１・８％減の１２１８億円だった。テーマパーク事業の入園者数は前年から横ばいの２７５３万人だったが、客単価は１万８４０３円で過去最高を記録した。有料の「ディズニー・プレミアアクセス」（１回あたり１５００〜２５００円）の利用が伸