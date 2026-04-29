昭和100年記念式典に反対する過激派「中核派」のデモに参加していた活動家の男が、デモの終了後に機動隊員をたたく暴行を加え公務を妨害したとして、現行犯逮捕されました。公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されたのは、「中核派」の活動家・沖山芳忠容疑者（65）です。沖山容疑者は午後2時40分ごろ、デモを解散する場所だった千代田区九段北の公園で、解散した場所から出ないよう規制を受けたことに腹を立て、機動隊員の頭をヘルメ