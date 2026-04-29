けさ、東京・福生市の路上で40代の男がハンマーで少年2人を殴った後、警察官や母親に農薬とみられるものを噴射するなどして自宅に立てこもり、合わせて9人がけがをしました。男は立てこもった後、自宅から逃走していて、警視庁が行方を追っています。【写真を見る】【速報】警察が突入も男はおらず逃走中路上で少年2人をハンマーで殴り駆けつけた警察官6人と母親に農薬噴射か室内にはナイフ残される計9人けが東京・福生市