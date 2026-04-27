高度な数学の専門教育を受けていないリアム・プライス氏が、ChatGPTの助けを得て60年未解決だった数学の問題を解いていたことが判明しました。Amateur armed with ChatGPT 'vibe-maths' a 60-year-old problem | Scientific Americanhttps://www.scientificamerican.com/article/amateur-armed-with-chatgpt-vibe-maths-a-60-year-old-problem/プライス氏は23歳のアマチュア数学愛好家で、20世紀の著名な数学者ポール・エルデシュ