昭和の日の名物行事「ちゃぶ台返し選手権」が大分県豊後高田市で7年ぶりに復活。参加者が日頃の不満などそれぞれの思いをちゃぶ台にぶつけました。 【写真を見る】「宿題いやだー！」昭和の町でちゃぶ台返し選手権7年ぶり開催大分・豊後高田市 「毎日毎日、宿題はいやだー！」 「娘はやらん！」 豊後高田市「昭和の町」では、昭和の日の4月29日から誕生25周年を記念した感謝祭イベントを開いています。 イベ