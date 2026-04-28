昨秋、自身のインスタグラムで免疫疾患の難病「膠原病（こうげんびょう）」と闘い、さらに「甲状腺がん」の手術を2度受けていると公表した歌手でモデルの上野ようこさん。筋肉と皮膚の炎症に悩まされ、1年間ほど声が出なくなったこともあったそう。病気と向き合ったこれまでと、公表した背景について伺いました。 【写真】「発病当初のひどい湿疹などを乗り越え」デコルテまで美しい現在の上野さん（6枚目/全9枚） 顔が突然真っ