中国高速鉄道に乗車したところ、予約した座席が「存在しない」という出来事があった。中国メディアの経視直播が27日に伝えた。記事によると、江蘇省を走る高速鉄道D5419列車に乗車した女性が、自身が予約した「8号車01C」の座席に座ろうとしたところ、自分の席が存在しないことに気付いた。座席上部の案内には「1A/1B/1C」と書かれていたが、その車両は最前列の「1」の列だけが1A（窓側）と1Bの2席だけで、通路側の「1C」に当たる