「性暴力の被害による心の傷が、結婚生活に影を落とし、それが浮気につながる可能性もあります。これまで、多くの相談を受けましたが、被害者が男性というケースは少ないです。ただ、男性の場合、女性から受けた行為を性暴力と認識していない場合もあるので、過去の体験が苦しさの原因になっていないかどうか、考える必要があると思います」こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼