日本の早朝、サッカーファンにアクシデントが襲った。現地４月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準決勝第１レグで、昨シーズン王者のパリ・サンジェルマンが、同じく優勝候補とバイエルンとホームで対戦。壮絶な打ち合いの末に、５−４で接戦を制した。このハイレベルでスペクタクルな大一番を、しかし日本のファンは、90分間は観戦できなかった。CLのアンセムが終わり、いよいよキックオフというまさにその瞬