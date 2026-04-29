ドナルド・トランプ米大統領の長男ドナルド・トランプ・ジュニア氏が28日、1年ぶりに訪韓した。外交関係者によると、トランプ・ジュニア氏はこの日、韓国に入国したが、「事業目的」であるため外交部との面談計画はないという。今回のトランプ・ジュニア氏の来韓日程には、29日に開催される鄭溶鎮（チョン・ヨンジン）新世界グループ会長の夫人でフルーティストのハン・ジヒ氏のデビューアルバム発売記念コンサートが含まれている