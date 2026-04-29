『ハイスクール・ミュージカル』20周年プロジェクト発表 リバイバル上映＆大型イベント決定
ディズニー・チャンネルの人気作『ハイスクール・ミュージカル』の20周年を記念したアニバーサリープロジェクトの概要が29日、東京国際フォーラムで開催されていた「フレンズ・オブ・ディズニー ミュージック・フェスティバル 2026」で発表された。映画『ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー』のリバイバル上映や大型イベントの開催が予定されている。
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2006年の放送開始以来、世界中のティーンを熱狂させてきた『ハイスクール・ミュージカル』。ビルボード年間アルバムチャート1位やエミー賞受賞など、テレビ映画の枠を超えた社会現象を巻き起こした。
イースト高校を舞台に、思いがけない出会いを果たした、バスケ部のスター、トロイ（ザック・エフロン）と、学校一の秀才ガブリエラ（ヴァネッサ・ハジェンズ）が、歌やミュージカルを通して心を通わせ、互いに抱える葛藤や、自らの殻を仲間と共に打ち破っていく姿を鮮やかに描いた。
作中では、「Start of Something New（始まりの予感）」や「Breaking Free（自由をつかめ）」、そして本作を象徴する「We're All in This Together（みんなスター！）」などのミュージカルナンバーも誕生。
今回リバイバル上映されるのは、2009年公開の映画版『ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー』。6月19日から25日まで（一部劇場では21日まで）、全国9都市10劇場で実施予定。チケット等の詳細はディズニー・チャンネル公式SNS等で後日発表。上映前には特別映像の上映や入場者特典も用意される。
■実施劇場（9都道府県10劇場）
東京 ：109シネマズプレミアム新宿、109シネマズグランベリーパーク
千葉：シネマイクスピアリ
神奈川：109シネマズ湘南
埼玉：MOVIXさいたま
愛知：109シネマズ名古屋
大阪：109シネマズ箕面
福岡：ユナイテッドシネマ キャナルシティ13
沖縄：シネマQ
北海道：札幌シネマフロンティア
さらに8月には、大型イベント「ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・フェスティバル」を開催。会場では劇中の世界観を再現した空間やフォトスポット、参加型コンテンツが展開され、来場者が“イースト高校の生徒”になったかのような体験が楽しめるという。歌やダンスを通じて、来場者全員が主役となる特別なイベントとなりそうだ。
動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」では、「ハイスクール・ミュージカル」シリーズ1〜3作に加え、20周年を記念して1作目・2作目を彩る全17曲のミュージックビデオを見放題で独占配信中。さらに、グラミー賞3部門受賞の実績を持ち、世界のポップカルチャーを牽引するアーティストへと成長したオリヴィア・ロドリゴ主演のオリジナルドラマシリーズ『ハイスクール・ミュージカル：ザ・ミュージカル』も、シーズン1〜3まで全話独占配信されている。
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2006年の放送開始以来、世界中のティーンを熱狂させてきた『ハイスクール・ミュージカル』。ビルボード年間アルバムチャート1位やエミー賞受賞など、テレビ映画の枠を超えた社会現象を巻き起こした。
作中では、「Start of Something New（始まりの予感）」や「Breaking Free（自由をつかめ）」、そして本作を象徴する「We're All in This Together（みんなスター！）」などのミュージカルナンバーも誕生。
今回リバイバル上映されるのは、2009年公開の映画版『ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー』。6月19日から25日まで（一部劇場では21日まで）、全国9都市10劇場で実施予定。チケット等の詳細はディズニー・チャンネル公式SNS等で後日発表。上映前には特別映像の上映や入場者特典も用意される。
■実施劇場（9都道府県10劇場）
東京 ：109シネマズプレミアム新宿、109シネマズグランベリーパーク
千葉：シネマイクスピアリ
神奈川：109シネマズ湘南
埼玉：MOVIXさいたま
愛知：109シネマズ名古屋
大阪：109シネマズ箕面
福岡：ユナイテッドシネマ キャナルシティ13
沖縄：シネマQ
北海道：札幌シネマフロンティア
さらに8月には、大型イベント「ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・フェスティバル」を開催。会場では劇中の世界観を再現した空間やフォトスポット、参加型コンテンツが展開され、来場者が“イースト高校の生徒”になったかのような体験が楽しめるという。歌やダンスを通じて、来場者全員が主役となる特別なイベントとなりそうだ。
動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」では、「ハイスクール・ミュージカル」シリーズ1〜3作に加え、20周年を記念して1作目・2作目を彩る全17曲のミュージックビデオを見放題で独占配信中。さらに、グラミー賞3部門受賞の実績を持ち、世界のポップカルチャーを牽引するアーティストへと成長したオリヴィア・ロドリゴ主演のオリジナルドラマシリーズ『ハイスクール・ミュージカル：ザ・ミュージカル』も、シーズン1〜3まで全話独占配信されている。