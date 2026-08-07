イベント
『イベント』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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令和8年8月8日、「8」が3つ並ぶ30年ぶりの縁起日に都内で婚姻届ラッシュ
東京都内では婚姻届の臨時窓口が設置され、品川区では午前中に190組が届を提出した
FNNプライムオンライン
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イチロー氏がマリナーズOBの本塁打競争に参加し、柵越えを連発
イチロー氏が計7人の本塁打競争に参加し7本の柵越えで8点をマーク
フルカウント
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武豊が凱旋門賞制覇への悲願を語り、メイショウタバルで挑む決意を示す
武豊は凱旋門賞を「日本の夢」と表現し、32年で10回騎乗してきた
スポニチアネックス
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NYで話題のボックス、10ドルで相性の相手を印刷する新出会い
ABEMA TIMES
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元でんぱ組・鹿目凛が漫画家として再出発、毒親やルッキズムに切り込む
毒親やぶつかりおじさん等の社会テーマを4コマ漫画で描き10万いいねを獲得
集英社オンライン
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BLACKPINK10周年騒動でジスがファンへ謝罪のメッセージを投稿
YGエンタが直前告知した10周年ミート＆グリートの内容がファンの反発を招いたとのこと
スポーツソウル日本版
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「ヴィム・ホフ・メソッド」の呼吸法と氷風呂で幽体離脱を体験した
呼吸法で幽体離脱に近いビジョンを見たと角由紀子さんが報告している
現代ビジネス
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阪神・佐藤輝明が23号黒虎弾、5年連続70打点で田淵・掛布に並ぶ
5年連続京セラドーム本塁打で生え抜き最長を更新し歴史を刻んだ
スポニチアネックス
2026年8月7日
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開業1年のジャングリア、待ち時間300分から60分へ改善し反転攻勢
来場者は想定の150万人を下回る約100万人で、客の3割以上が不満との調査結果もある
テレ東プラス
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KDDIが楽天モバイルへのローミングを都市部で終了、10月以降の影響は
住宅地や繁華街でのローミング停止は影響が大きく、6月にもすでに品質低下の声が出ていたという
ケータイ Watch
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「8」並びの日 全国で特別企画
TBS NEWS DIG
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田中みな実が妊娠中に高ヒールで登場し、ファンから批判の声が上がる
Smart FLASH
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日中摩擦をよそに中国の若者がスシローに殺到、上海では14時間待ちも
皿を積み上げる「スシロータワー」動画がSNSで約200万件の「いいね」を集めた
プレジデントオンライン
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三山凌輝の密会報道後、共演者が称賛する一方で趣里との離婚危機も報道
女性自身
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日本人女性がYGエンタ本社前でゴルフクラブを振り回し逮捕
スポーツソウル日本版
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武豊騎手が札幌・函館を経て英アスコットへ、そのタフネスぶりにSNSが沸く
札幌・函館・英国と数日間でめまぐるしく移動し、57歳のタフネスぶりが話題に
スポーツ報知
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開業1年のジャングリア沖縄、集客低迷を乗り越えるための新戦略に密着
開業直後の長時間待ちや屋根付き施設不足で批判を受け客足が低迷している
オリコンニュース
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上野マルイに韓国コスメ「K-BEAUTY ON」がオープン、AI肌診断も導入
AI肌診断機を導入し、肌状態を分析して個人に合った商品を提案する仕組みだ
オリコンニュース
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「プリキュア」シリーズのイベント撮影ルールを発表「安全確保のため」
撮影タイム以外の静止画・動画撮影を禁止し、SNS投稿も原則不可とした
スポニチアネックス
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蒼井優主演ドラマ、不倫の証拠が愛情の証拠に変わる可能性を考察
Smart FLASH