3月23日から行方不明になっている、京都・南丹市立園部小学校6年生の安達結希くん（11）。京都府警はこれまで、消防団も合わせてのべ1000人以上を捜索に投入し、連日行方を追っているが、いまだ発見に至っていない。

【写真を見る】スコップを手に規制線奥に入っていく捜索員。奥にはケモノ道を前に、パトカーが複数台停車している

全国紙社会部記者が捜索の経緯を語る。

「結希くんは3月23日の午前8時ごろ、通学のために父親に学校の駐車場まで車で送り届けられたのを最後に、行方がわからなくなりました。自宅から小学校までは車で約14.5キロほど離れており、京都府警は小学校周辺から自宅裏の別荘地に至るまで、さまざまな場所で捜索を行なってきた。

唯一メディアに報じられている手がかりは、29日に学校から約3キロ離れた山中で親族が見つけた、結希くんのランリュックのみです」

そんな捜索に4月9日から、新たな展開が起きている。小学校から自宅に向かって車で約8.5キロほどの府道沿いにある、山中につながる小道の入り口に規制線が張られ、捜査員が捜索を続けているのだ。

場所は園部町・南八田にある公民館付近で、小道への入り口はちょうど結希くんの"通学路沿い"にある。9日には警察車両が3台停まり、30人以上の規模で捜索が始まったが、日を跨いだ10日にも規制線は取れず、スコップを持った捜索員が規制線の向こうへ続々と入っていく。

小道は車両が一台通れるかどうか程度の細さで、パトカーが一台バックで入って行った。

規制線の奥には何があるのか。この地域に住む近隣住民が語る。

「小道の先は鬱蒼とした林で、昼でも薄暗く、人の出入りもほとんどない。小道の先は行き止まりだけど、道なき獣道を行けば一応天引峠あたりに出られます。

ただ、土地勘のない人が行ったら迷ってしまいますわ。地元の人間もよう行きません。スコップなんて持って、何を掘り返す気なのか……」

別の住民は、「捜索の前に府警からの聞き込みはなかった。この辺りで子供が遊んでいたらすぐに気づくし、結希くんがこの辺りにいるような心あたりは正直ない」と話した。

前出・全国紙社会部記者が語る。

「府警が自宅裏の別荘地を捜索した際は1日で規制線が取れ、少なくとも地面を掘り返した痕跡はなかった。今回ピンポイントに規制線を張り捜索しているのは、何か手がかりがあったからなのか……」

捜索は4月10日昼時点でも行われている。現地では昨晩から雨が降っており、時折雨足が激しくなるなか捜索は続いている。結希くんが行方不明になってから2週間半--一刻も早く発見されることを皆が祈っている。