彼女に話をさせるのはすごくリスキー4月23日の朝の生放送番組『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）で、出演者同士が口論となりピリつく場面があった。この日は、昭和と令和の働き方をめぐる世代間の違いについての特集があり、専門家として労働社会学に詳しい千葉商科大の常見陽平教授が出演した。若者たちが『うちの会社はまともなビジネスをやっているのか』ということを考える話題の中で、話題は思わぬ方向に。常見教