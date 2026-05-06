高校時代の安達優季容疑者京都府南丹市で行方不明になっていた市立園部小の安達結希さん＝当時（11）＝の遺体が見つかった事件で、死体遺棄容疑で逮捕された父親の安達優季容疑者（37）が結希さんを殺害した疑いが強まったとして、府警は殺人容疑で、6日に再逮捕する方針を固めた。公衆トイレで首を絞めて殺したとみて裏付けを進める。捜査関係者が5日、明らかにした。捜査関係者によると、府警が殺害場所とみているのは遺体発