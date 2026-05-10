〈《京都小学生行方不明》安達結希くんの母が霊媒師に語った「共犯説」、殺人容疑で再逮捕の義父・安達優季容疑者の同僚が語る「結希くんを殴り…」「再婚で人相が変わった」…行方不明事件の真相〉から続く京都府南丹市園部町で起きた11歳男児殺害事件。3月23日に行方不明になった安達結希くん（享年11）は、3週間後の4月13日に市内の雑木林から遺体で発見された。死体遺棄の疑いで逮捕された義父の安達優季容疑者（37）は、5月