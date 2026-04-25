「高校の同級生で、親友で。"すごく優しくてええやつ"って記憶が残ってるんで……」──遺体で発見された安達結希くん（11）の養父・安達優季容疑者（37）を知る人物は、戸惑いを隠しきれない様子で苦しい胸中を吐露する。【容疑者の卒アル写真】高校時代の安達容疑者、サッカーにいそしむ写真も4月16日未明、安達容疑者は死体遺棄容疑で逮捕された。「小学校まで行った後、別の場所に連れて行って殺害した」という趣旨の供述も