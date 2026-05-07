小学生の息子を殺害した疑いで再逮捕された父親は、「本当の『父親じゃないのに』などと言われ、腹を立てて首を絞めて殺害した」という趣旨の供述をしていたことがわかりました。 南丹市の会社員、安達優季容疑者（37）は5月6日、市内の公衆トイレで息子の結希さん（当時11）の首を絞め付けるなどして殺害した疑いで再逮捕されました。 取り調べに対し、「両手で首を絞めて殺しました」と容疑を認め、「一人でやった」と供